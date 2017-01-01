Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Позиции доллара в 2018 году ослабли - ЕЦБ

Комментариев: 0
Доля доллара в мировых валютных резервах упала до минимума с 1999 года, что укрепило позиции евро.
Доллар ослабил позиции в международных резервах
Доллар ослабил позиции в международных резервах
depositphotos.com

Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до 61,7% - минимального показателя с момента создания зоны евро. Об этом говорится в ежегодном обзоре международной доли евро, опубликованном Европейским центральным банком (ЕЦБ) 13 июня. 

Читай также: Bloomberg предрек Китаю исторический дефолт

Отмечается, что сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.

Как подчеркнули в ЕЦБ, доллар остается ведущей резервной валютой. При этом доля международных резервов, номинированных в евро, в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. - до 20,7%.

Как объяснили в ЕЦБ, евро теснит доллар по нескольким причинам. Среди них повышенная волатильность и разворот потоков капитала, так как сразу несколько развивающихся стран продавали номинированные в долларах валютные резервы, чтобы стабилизировать курсы национальных валют. Это автоматически укрепило долю евро. 

Кроме того, некоторые центральные банки, в частности Банк России, стали диверсифицировать портфели из-за опасений введения односторонних санкций, увеличив долю евро в международных резервах примерно на 0,5 п.п. 

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.

Поделись:
Теги: банк, резерв, госрезерв, доллар, ЕЦБ, Золотовалютные резервы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь