Позиции доллара в 2018 году ослабли - ЕЦБ

Доля доллара в мировых валютных резервах упала до минимума с 1999 года, что укрепило позиции евро.

Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до 61,7% - минимального показателя с момента создания зоны евро. Об этом говорится в ежегодном обзоре международной доли евро, опубликованном Европейским центральным банком (ЕЦБ) 13 июня.

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Отмечается, что сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.

Как подчеркнули в ЕЦБ, доллар остается ведущей резервной валютой. При этом доля международных резервов, номинированных в евро, в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. - до 20,7%.



Как объяснили в ЕЦБ, евро теснит доллар по нескольким причинам. Среди них повышенная волатильность и разворот потоков капитала, так как сразу несколько развивающихся стран продавали номинированные в долларах валютные резервы, чтобы стабилизировать курсы национальных валют. Это автоматически укрепило долю евро.

Кроме того, некоторые центральные банки, в частности Банк России, стали диверсифицировать портфели из-за опасений введения односторонних санкций, увеличив долю евро в международных резервах примерно на 0,5 п.п.

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.