Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иностранцам упростили покупку украинских облигаций

Комментариев: 1
Нацбанк также разрешил проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.
НБУ рассчитывает на приток инвестиций в гособлигации
НБУ рассчитывает на приток инвестиций в гособлигации
Getty Images

Украинские банки с пятницы, 14 июня, могут предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. 

Читай также: На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины

"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - отметил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Кроме этого, в НБУ уточняют, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 000 грн.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила использование средств международных партнеров. Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров, сообщил Минфин.

Поделись:
Теги: НБУ, облигации, облигация, гособлигация, инвесторы, займ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.06.2019, 10:58
Оценка:  0
гость
Упростили, а они все не покупают... Значит будут украинские теневые дельцы пользоваться для отмывания черного капитала.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь