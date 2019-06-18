Иностранцам упростили покупку украинских облигаций

Нацбанк также разрешил проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.

Украинские банки с пятницы, 14 июня, могут предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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"Недавний запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку", - отметил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Кроме этого, в НБУ уточняют, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 000 грн.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила использование средств международных партнеров. Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров, сообщил Минфин.