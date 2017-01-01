ОПЕК снизила добычу нефти до минимума за пять лет

Уровень добычи нефти упал из-за санкций против Ирана и сокращения добычи в Саудовской Аравии.

По итогам мая добыча нефти стран ОПЕК упала до минимума с 2014 года. Об этом говорится в июньском отчете Международного энергетического агентства в пятницу, 14 июня.

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"Добыча ОПЕК упала до самого низкого уровня с 2014 года, поскольку поставки из Ирана сократились из-за санкций, а также из-за снижения добычи в Саудовской Аравии и Нигерии", - говорится в отчете.

Так, добыча снизилась на 230 тысяч баррелей в сутки - до 29,95 млн баррелей. Свободные мощности ОПЕК агентство оценивает в 3,2 млн баррелей в сутки.

Добыча Ирана в мае упала на 210 тыс. баррелей в сутки - до 2,4 млн баррелей. Саудовская Аравия снизила суточную добычу на 110 тыс. баррелей - до 9,7 млн баррелей, Нигерия - на 60 тыс. баррелей, до 1,69 млн баррелей. Сделка по сокращению добычи выполнялась странами ОПЕК на 133%, странами "не ОПЕК" - на 169%, подсчитали в МЭА.

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МЭА также пересмотрело прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году, понизив его на 100 тыс. баррелей в сутки к предыдущей оценке. Теперь ожидается, что спрос вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки.

Пересмотр прогноза связан с замедлением темпов потребления нефти в Северной и Южной Америках.

В то же время более высокими темпами будут расти и поставки нефти из стран "не ОПЕК". Темпы могут ускориться с 1,9 млн баррелей в сутки в 2019 году до 2,3 млн баррелей в сутки в 2020 году, следует из отчета МЭА.

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По подсчетам агентства, 90% роста добычи обеспечивают США. В следующем году "помочь" им смогут Бразилия, Канада и Норвегия, отмечается в отчете.

По данным МЭА, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в апреле выросли на 15,8 млн баррелей и превышают среднюю за пять лет норму.

Ранее сообщалось, что ОПЕК снизила оценку роста мирового спроса на нефть. Изменение прогноза в ОПЕК связали со слабым спросом на сырье в странах Организации экономического сотрудничества и развития.