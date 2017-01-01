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Минфин рассказал о первых за 15 лет еврооблигациях

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В ходе размещения Украина получила заявки на приобретение семилетних еврооблигаций на 6 млрд евро.
Украина вернулась на международный рынок заимствований в евро
Украина вернулась на международный рынок заимствований в евро
depositphotos.com

В Министерстве финансов в пятницу, 14 июня, сообщили подробности выпуска первых за полтора десятилетия еврооблигаций. 

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Как сообщает пресс-служба ведомства, Украина получила заявки на приобретение семилетних еврооблигаций новой эмиссии на 6 млрд евро. конечный срок погашения выпущенных евробондов на 1 млрд евро - 20 июня 2026 года.

Отмечается, что новому выпуску присвоен рейтинг "B-" на международных рейтинговых агентств Standard&Poor's и Fitch, или на уровне суверенного рейтинга.

Также сообщается, что расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня, а привлеченные средства будут направлены на финансирование госбюджета.

Ранее сообщалось, что иностранцам упростили покупку украинских облигаций. Нацбанк также разрешил проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.

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Теги: валютный рынок, Минфин, еврооблигация, займ, евробонды
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