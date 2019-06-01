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Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС

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Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.
Молдова может рассчитывать на стабильные поставки европейского газа через территорию Украины
Молдова может рассчитывать на стабильные поставки европейского газа через территорию Украины
depositphotos.com

Украина предложила Молдове воспользоваться возможностями ГТС, чтобы минимизировать риски возможного прерывания транзита газа из РФ после 1 января 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании Укртрансгаз в пятницу, 14 июня. 

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"Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнектора Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом.

Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", – говорится в сообщении.

В Укртрансгазе отметили, что благодаря ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости. 

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Кроме того, Укртрансгаз предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям зимой 2019/2020 годов.

Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в этой стране.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину увеличился. За май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.

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Теги: Россия, Украина, Европа, газ, ЕС, ГТС, Газпром, Евросоюз, Молдова, транзит, Укртрансгаз, транзит газа
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