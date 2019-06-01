Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС

Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.

Молдова может рассчитывать на стабильные поставки европейского газа через территорию Украины depositphotos.com

Украина предложила Молдове воспользоваться возможностями ГТС, чтобы минимизировать риски возможного прерывания транзита газа из РФ после 1 января 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании Укртрансгаз в пятницу, 14 июня.

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"Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнектора Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом.

Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", – говорится в сообщении.

В Укртрансгазе отметили, что благодаря ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости.

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Кроме того, Укртрансгаз предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям зимой 2019/2020 годов.

Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в этой стране.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину увеличился. За май транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,37 млрд куб. м, что на 16,4% больше, чем за май прошлого года.