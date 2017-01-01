Нацбанк выставил на аукцион почти тысячу бриллиантов

Драгоценные камни выставлены двумя лотами – 637 бриллиантов общим весом 23,71 карат и 295 камней массой 9,72 карата.

Национальный банк Украины выставил на аукцион 932 ограненных бриллианта. Об этом свидетельствуют данные в системе государственных электронных аукционов ProZorro. Продажи в пятницу, 14 июня.

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Отмечается, что драгоценные камни выставлены двумя лотами – 637 бриллиантов общим весом 23,71 карат и 295 камней общей массой 9,72 карата. Начальная цена первого лота определена на уровне 314,6 тысяч гривен, а второго – 113 тысяч гривен.

Аукцион стартовал 13 июня, прием предложений продлится до 3 июля, а проведение торгов – 4 июля.

Оба лота выставляются впервые.

Ранее сообщалось, что в системе публичных покупок Prozorro появилась информация о том, что Киево-Святошинская РГА закупила по 10 автоматов АКС-74 и штурмовых винтовок M4 CM.068C, а также по 20 шлемов, тактических очков и масок на нижнюю часть лица.