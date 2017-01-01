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Нацбанк выставил на аукцион почти тысячу бриллиантов

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Драгоценные камни выставлены двумя лотами – 637 бриллиантов общим весом 23,71 карат и 295 камней массой 9,72 карата.
Нацбанк впервые выставил оба лота на торги
Нацбанк впервые выставил оба лота на торги
ProZorro.Продажи

Национальный банк Украины выставил на аукцион 932 ограненных бриллианта. Об этом свидетельствуют данные в системе государственных электронных аукционов ProZorro. Продажи в пятницу, 14 июня. 

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Отмечается, что драгоценные камни выставлены двумя лотами –  637 бриллиантов общим весом 23,71 карат и 295 камней общей массой 9,72 карата. Начальная цена первого лота определена на уровне 314,6 тысяч гривен, а второго – 113 тысяч гривен.

Аукцион стартовал 13 июня, прием предложений продлится до 3 июля, а проведение торгов – 4 июля.

Оба лота выставляются впервые.

Ранее сообщалось, что в системе публичных покупок Prozorro появилась информация о том, что Киево-Святошинская РГА закупила по 10 автоматов АКС-74 и штурмовых винтовок M4 CM.068C, а также по 20 шлемов, тактических очков и масок на нижнюю часть лица.

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Теги: бриллианты, драгоценности, камни, НБУ, торги, Нацбанк, аукцион., ProZorro
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