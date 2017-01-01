Гривна минимально подешевела: Курс валют на 18 июня
Курс доллара на межбанке в продаже не изменился – 26,46 грн/долл, курс в покупке упал на одну копейку – 26,42 грн/долл.
На 18 июня, вторник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2642,1945 гривны (+0,4865);
– 100 евро – 2976,4321 гривны (-5,7921).
Национальный банк Украины понизил курс гривны на полкопейки – до 26,42 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел почти на 8 копеек.
В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,46 грн/долл, курс в покупке упал на одну копейку – 26,42 грн/долл.
Ранее сообщалось, что украинцев заставят открывать банковские счета. С таким предложением выступили в Ощадбанке.
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