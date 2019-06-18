Кредитный рейтинг Турции снижен до "мусорного"

Аналитики Moody’s снизили кредитный рейтинг Турции до "мусорного" и составили негативный прогноз. Анкара ставит под вопрос объективность оценки.

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции на уровень - с Ва3 до В1. Об этом , ссылаясь на новый анализ агентства, пишет DW в субботу, 15 июня.

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Теперь ценные бумаги Турции оказались на мусорном уровне. Аналитике агентства оставили прогноз для Турции негативным.

Такое падение значений обусловлено риском ухудшения внешних торговых связей Турции. К тому же в Moody’s не верят, что в дальнейшем страна будет способна выплачивать долги и поддерживать экономический рост.

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В первом квартале 2019 года ВВП страны упал на 2,6% в сравнении с прошлогодним показателем. Второе полугодие 2018 года так же охарактеризовалось экономическим спадом. С 2017 года турецкая лира потеряла 36% стоимости относительно доллара США и евро.

Тем не менее, министерство финансов страны утверждает, что оценка аналитиков Moody’s не соответствует реальному положению дел в государстве.

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.