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Кредитный рейтинг Турции снижен до "мусорного"

Комментариев: 2
Аналитики Moody’s снизили кредитный рейтинг Турции до "мусорного" и составили негативный прогноз. Анкара ставит под вопрос объективность оценки.
Кредитный рейтинг Турции упал до "мусорного"
Кредитный рейтинг Турции упал до "мусорного"
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции на уровень - с Ва3 до В1. Об этом , ссылаясь на новый анализ агентства, пишет DW в субботу, 15 июня. 

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Теперь ценные бумаги Турции оказались на мусорном уровне. Аналитике агентства оставили прогноз для Турции негативным.

Такое падение значений обусловлено риском ухудшения внешних торговых связей Турции. К тому же в Moody’s не верят, что в дальнейшем страна будет способна выплачивать долги и поддерживать экономический рост. 

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В первом квартале 2019 года ВВП страны упал на 2,6% в сравнении с прошлогодним показателем. Второе полугодие 2018 года так же охарактеризовалось экономическим спадом. С 2017 года турецкая лира потеряла 36% стоимости относительно доллара США и евро.

Тем не менее, министерство финансов страны утверждает, что оценка аналитиков Moody’s не соответствует реальному положению дел в государстве.

Ранее сообщалось, что Лагард предупредила о снижении мирового ВВП. Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.

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Теги: экономика, Турция, ВВП, Moody's, ценные бумаги
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    18.06.2019, 11:51
Оценка:  0
zadneprohodchik
А у нас какой?
гость  (аноним)  18.06.2019, 11:33
Оценка:  +1
гость
Вот что значит зависеть от МВФ и США.
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