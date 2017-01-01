Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти
Министры энергетики стран Большой двадцатки (G20) договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом заявил японский министр промышленности Хиросиге Секо, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
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Секо также подчеркнул, что страны G20 разделяют озабоченность в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива, в которых США и Великобритания обвинили Иран.
"Самое важное, что мы согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики", - заявил японский министр.
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"Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти", - заявил министр.
Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки.
"Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах встречи.
Встреча министров энергетики и окружающей среды G20 в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.
Ранее сообщалось, что ОПЕК снизила добычу нефти до минимума за пять лет. Уровень добычи нефти упал из-за санкций против Ирана и сокращения добычи в Саудовской Аравии.
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