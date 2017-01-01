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Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти

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Министры энергетики стран Большой двадцатки собрались в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива.
Подвергшийся нападению танкер в Оманском заливе
Подвергшийся нападению танкер в Оманском заливе
Getty Images

Министры энергетики стран Большой двадцатки (G20) договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти. Об этом заявил японский министр промышленности Хиросиге Секо, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки

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Секо также подчеркнул, что страны G20 разделяют озабоченность в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива, в которых США и Великобритания обвинили Иран.

"Самое важное, что мы согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики", - заявил японский министр.

Секо рассказал, что в ходе двусторонней встречи саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал, что Эр-Рияд "очень серьезно" воспринял недавние события, включая атаку на четыре танкера у берегов ОАЭ 12 мая, и что эти нападения пошатнули уверенность рынка в безопасности поставок топлива. 

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"Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти", - заявил министр.

Замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки.

"Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще", - сказал он на пресс-конференции в кулуарах встречи.

Встреча министров энергетики и окружающей среды G20 в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.

Ранее сообщалось, что ОПЕК снизила добычу нефти до минимума за пять лет. Уровень добычи нефти упал из-за санкций против Ирана и сокращения добычи в Саудовской Аравии. 

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Теги: нефть, G20, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent
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