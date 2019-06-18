Украинцев предупредили о подорожании топлива и возможном его дефиците

Эксперты нефтерынка советуют водителям готовиться к подорожанию автогаза, который к тому же может стать дефицитом.

В Украине начало дорожать топливо: как утверждают эксперты нефтерынка — из-за российских ограничений на его поставку с 1 июня. Нашим водителям специалисты советуют готовиться к подорожанию автогаза, который к тому же может стать дефицитом, пишет Сегодня.

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С 1 июня российские дизтопливо и сжиженный (LPG) газ (бензин из РФ мы не завозим) поставляются в Украину по квотам, устанавливаемым правительством РФ. Квоты оказались меньше майских поставок на 30-50%, хотя пару дней российские трейдеры заверяли, что объемы не изменятся.

Но намного хуже то, что РФ заблокировала транзит нефтепродуктов в Украину из Казахстана, из-за чего возникла угроза дефицита дизтоплива и LPG-газа. На сегодня, по данным мониторинга рынка топлива Консалтинговой группой А-95, средняя цена бензина А-95 - 30,32 грн/л, дизтоплива - 29,82 грн/л.

"Такое резкое ограничение поставок стало неожиданностью, но рынок успел подготовиться — на рынке хорошие запасы всех марок топлив. Кроме того, не исключено, что ситуация с российскими и казахстанскими поставками может измениться", - рассказал нам директор "А-95" Сергей Куюн. Читай также: Украинцы массово покупают б/у электромобили: Хотят быть независимыми

А вот с автогазом ситуация хуже. По данным А-95, он уже подорожал в среднем до 13,57 грн/л (+20 коп.), и цена продолжает быстро расти. На некоторых АЗС газ продают уже по 13,99 грн/л, что уже на гривню дороже, чем в конце мая. По словам Куюна, в течение месяца с помощью морских поставок можно заместить российские и даже белорусские объемы дизтоплива, но не поставки LPG из РФ и Казахстана - инфраструктура наших портов не способна перекрыть их даже на 50%.

Контрафакт

В связи с ростом цен и возможным дефицитом эксперты ожидают роста продаж "бодяги" (поддельного топлива), прежде всего бензина, так как разница в цене между ним и качественным бензином станет еще больше. Для борьбы с теневым рынком с 1 июля вступает в силу норма закона о лицензировании операций с нефтепродуктами.

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Каждая заправка с лицензией будет находиться в базе ГФС, и можно будет легко проверить, легальная АЗС или нет. На нефтебазах установят уровнемеры, акцизные счетчики по выдаче топлива, то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.

"Кустари преимущественно выпускают бензин - избыточную позицию для легальных НПЗ, поэтому лицензирование существенно снизит "теневой" оборот и даст стимул спросу на качественную продукцию украинских производителей", - говорит Куюн.

А это позволит меньше повышать цены, так как АЗС зарабатывают прежде всего на объемах продаж.

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Прогнозы экспертов

Эксперты рынка говорят, что квотирование спекулятивно поднимет цены в рознице на топливо на 1-1,5 грн/л. Так, директор спецпроектов НТЦ Психея Геннадий Рябцев считает, что причин для подорожания бензина и ДТ нет, оно происходит из опасения, что будет дефицит поставок. Но в итоге россияне могут потерять украинский рынок, не получив взамен ничего.

Рябцев признает: ситуация с LPG-газом сложная, и повышение цен минимум на 1,5-2 грн/л в условиях его дефицита неизбежно. По его словам, рынок газа будет лихорадить, так как наладить альтернативные поставки в достаточных объемах сложно. С ним согласен и Куюн.

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"Когда речь идет о дефиците, прогнозировать рост цен сложно. Как правило, имеют место ажиотаж и неконтролируемый рост цены, как летом 2017 года, когда цена на автогаз выросла в полтора раза (до 17 грн/л. - ред.). Сейчас рано паниковать, ситуация меняется", - сообщил Куюн.

Как повлияют цена нефти и курс доллара

На цену топлива могут повлиять еще два фактора - мировая цена нефти и рост курса доллара, ведь до 80% нефтепродуктов Украина импортирует. По словам Рябцева, цена на нефть летом ожидается стабильной - около 60 долл/баррель, поэтому влиять будет только курс. А вот финаналитики утверждают: гривня будет в июне дешеветь.

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"Курс перешел в коридор 26,5-27,3 грн/$ (+50 коп.), к началу осени ожидаем 27-28 грн/долл", - спрогнозировал нам руководитель отдела аналитики Forex club Андрей Шевчишин.

Рябцев напомнил, что рост курса доллара на 10 коп. прибавляет к цене литра топлива 7 коп., то есть только за счет этого бензин может подорожать в июне дополнительно еще на 50-60 коп., или до 32 грн/л. (+5%). По словам экономиста Александра Охрименко, в цене товаров топливная составляющая около 10%, для транспорта - до 50%. Поэтому объективно могут подорожать лишь автоперевозки - на 2-3%.

Ранее сообщалось, что РФ снизила поставки топлива и СПГ в Украину. Поставки Лукойла будут снижены ровно на 33% от майского уровня, а Роснефть может уменьшить поставки на 75%.