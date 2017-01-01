Цена нефти Brent превысила 62 доллара

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник, 17 июня, на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года. Поддержку рынку также оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе.

Читай также: В Крыму массово продают суррогатное топливо

Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,15 за баррель, что на $0,14 (0,23%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,01 за баррель, поднявшись на $0,7 (1,14%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,11%) - до $52,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,51 за баррель.

Читай также: Украинцев предупредили о подорожании топлива и возможном его дефиците

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Встреча представителей ОПЕК+, вероятно, "пройдет в первой неделе июля, и мы добьемся ребалансировки рынка, к которой стремимся", отметил он.

Заявление аль-Фалиха должно убедить инвесторов в том, что продление соглашения очень близко, отмечает управляющий партнер Vanguard Markets в Сингапуре Стивен Иннес.

Ранее сообщалось, что Министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти. Министры энергетики стран Большой двадцатки собрались в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива.