МВД купит 13 самолетов Ан-178 – Аваков
Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.
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"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", – сказал министр.
Аваков подчеркнул, что этот военно-транспортный самолет подходит МВД по всем техническим характеристикам и будет использоваться подразделениями ГСЧС для пожаротушения и спасательных операций, а Нацгвардией – для десантирования, перевозок и других задач.
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Президент авиаконцерна Антонов Александр Донец сообщил, что работа над изготовлением самолетов продолжается.
"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", – заверил он.
Ранее сообщалось, что сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме в Киеве. Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.
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