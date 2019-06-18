МВД купит 13 самолетов Ан-178 – Аваков

Первый демонстрационный полет Ан-178 для МВД будет уже осенью, а через три года самолеты уже будут на службе.

Ан-178 может работать в различных погодных и климатических условиях МВС України

Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.

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"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", – сказал министр.

По его словам, первый демонстрационный полет Ан-178 будет уже осенью, а через три года самолеты уже будут на службе.

Аваков подчеркнул, что этот военно-транспортный самолет подходит МВД по всем техническим характеристикам и будет использоваться подразделениями ГСЧС для пожаротушения и спасательных операций, а Нацгвардией – для десантирования, перевозок и других задач.

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Президент авиаконцерна Антонов Александр Донец сообщил, что работа над изготовлением самолетов продолжается.

"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", – заверил он.

Ранее сообщалось, что сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме в Киеве. Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.