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МВД купит 13 самолетов Ан-178 – Аваков

Комментариев: 3
Первый демонстрационный полет Ан-178 для МВД будет уже осенью, а через три года самолеты уже будут на службе.
Ан-178 может работать в различных погодных и климатических условиях
Ан-178 может работать в различных погодных и климатических условиях
МВС України

Министерство внутренних дел Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства. Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня. 

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"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты из украинских и европейских, но без российских комплектующих", – сказал министр.

По его словам, первый демонстрационный полет Ан-178 будет уже осенью, а через три года самолеты уже будут на службе.

Аваков подчеркнул, что этот военно-транспортный самолет подходит МВД по всем техническим характеристикам и будет использоваться подразделениями ГСЧС для пожаротушения и спасательных операций, а Нацгвардией – для десантирования, перевозок и других задач. 

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Президент авиаконцерна Антонов Александр Донец сообщил, что работа над изготовлением самолетов продолжается.

"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", – заверил он.

Ранее сообщалось, что сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме в Киеве. Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.

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Теги: МВД, самолет, Антонов, МВД Украины, Аваков, самолеты, Арсен Аваков, Ан-178
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Комментариев (3)
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МаюРацию    18.06.2019, 12:36
Оценка:  0
МаюРацию
Но коммент!
гость  (аноним)  18.06.2019, 12:30
Оценка:  0
гость
Другой вопрос, а АН-178 без российских комплектующих УЖЕ ВЗЛЕТАЛ? Кстати в лебурже киоск Антонова был похож на ларек с мороженым
нафнаф    18.06.2019, 12:00
Оценка:  +1
нафнаф
всего 1 вопрос. Сколько Антонов постороил и продал самолётов в 2018 году ? ))
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