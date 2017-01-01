Нефть дешевеет на опасениях за мировой спрос

Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$60,91 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $51,79.

Цена на нефть упала после роста утром в понедельник depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне опасений замедления роста спроса на топливо из-за ухудшения ситуации в мировой экономике. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в понедельник, 17 июня.

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Так, по состоянию на 22:30 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,10 (1,77%) – до $60,91 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,72 (1,37%) – до $51,79 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $9,12 в пользу Brent.

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На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный отчет, в котором говорится, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стал доклад рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором агентство ухудшило прогнозы роста глобального ВВП на 2020 год до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,8%.

Кроме того, глава министерства торговли США Уилбур Росс высказал сомнения в том, что президенту Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня удастся урегулировать торговый конфликт между двумя странами.

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В совокупности все эти факторы оказывают давление на страны ОПЕК+, говоря в пользу продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих накануне заявил, что его страна надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля в Вене.

Ранее сообщалось, что министры G20 договорились о стабилизации рынка нефти. Министры энергетики стран Большой двадцатки собрались в связи с атаками на танкеры в регионе Персидского залива.