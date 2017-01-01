Украина заполнила газом свои ПХГ на 40%
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 июня достиг 12,58 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза во вторник, 18 июня апреля.
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Также указано, что в Украину за сутки поступило 58,37 млн кубов газа: из Словакии – 39,37 млн куб. м, из Венгрии – 14,80 млн куб. м, а из Польши – 4,2 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила почти 56,36 млн куб. м газа.
Таким образом украинские ПХГ на сегодня заполнены на 40%. Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью почти 31 млрд куб. м.
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Напомним, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м.
Ранее сообщалось, что Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС. Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.
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