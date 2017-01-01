На Банковой назвали сроки погашения долга шахтерам

По состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП Львовуголь за февраль-апрель текущего года составила 216 млн гривен.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил о решении вопроса погашения долгов по заработной плате работникам госпредприятия Львовуголь. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 18 июня.

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"Уже сегодня на ГП Львовуголь зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль – апрель будут полностью погашены", – сказал Герус.

Также, по его словам, до 20 июня должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед горняками ГП Волыньуголь за апрель текущего года.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП Львовуголь за февраль-апрель текущего года составила 216 млн гривен. Главная причина сложившейся ситуации – отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли.

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Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн гривен, остальные 175 млн гривен – это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

Ранее сообщалось, что горняки Львовщины получили 50 млн на зарплатные долги. Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разблокировать закупки угля с шахт Львовской области.