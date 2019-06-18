Контракт с Украиной на европейских условиях невозможен – Газпром

В Газпроме "без понимания" относительного того, кто может стать их контрагентом в Украине, утверждает Сергей Кузнец.

Российский газовый монополист Газпром считает невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. Об этом сказал на пресс-конференции член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец, сообщает ТАСС во вторник, 18 июня.

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"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", – сказал Кузнец.

Член правления Газпрома добавил, что "без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта".

Ранее сообщалось, что переговоры по транзиту газа отложили. К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.