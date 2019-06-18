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Контракт с Украиной на европейских условиях невозможен – Газпром

Комментариев: 4
В Газпроме "без понимания" относительного того, кто может стать их контрагентом в Украине, утверждает Сергей Кузнец.
Газпром перенес рассмотрение газового контракта на сентябрь
Газпром перенес рассмотрение газового контракта на сентябрь
depositphotos.com

Российский газовый монополист Газпром считает невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. Об этом сказал на пресс-конференции член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец, сообщает ТАСС во вторник, 18 июня. 

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"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", – сказал Кузнец.

Член правления Газпрома добавил, что "без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта".

Ранее сообщалось, что переговоры по транзиту газа отложили. К обсуждению даты трехсторонних переговоров стороны вернутся только в сентябре, сообщил исполнительный директор Нафтогаза.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Газпром, Евросоюз, контракт, транзит, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 14:03
Оценка:  0
гость
Смени методичку, европцы приказали переобуваться! И пиндам не до вас, у них впереди выборы и Иран как чесотка.
гость  (аноним)  18.06.2019, 13:36
Оценка:  -1
гость
НАСРАТЬ НА УБЛЮДОЧНЫЙ КАЦАПСТАН! ПНХ!!!!!!!
ВАТА_FUCK    18.06.2019, 13:32
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
На расие один тумблер "дурак" на всю страну и тот прикипел во положении ВКЛ
гость  (аноним)  18.06.2019, 13:29
Оценка:  0
гость
Так и в сентябре Украина не станет цэевропой по газопроводам! Разве что к тому времени СП-2 и ТП подойдут к финишу, разговор станет гора-аздо интересней!
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