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Шахты на Львовщине частично возобновили работу – Волынец

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Горняки шахты Степная приступят к работе, как только деньги на выплату зарплаты попадут на счет ГП Львовуголь.
Шахтеры начали получать деньги
Шахтеры начали получать деньги
Пресс-служба президента Украины

Шахты государственного предприятия Львовуголь, сотрудники которого объявили о забастовке, частично возобновили работу. 

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Об этом сообщил во вторник, 18 июня, на своей странице в Facebook глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец со ссылкой на председателя первичной организации шахта Межиричанская Василия Лесняка.

"По его сообщению первые средства в размере 30 млн грн поступили на счет ГП Львовуголь вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 млн грн, которые будут направлены на выплату заработной платы", – рассказал Волынец.

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По его словам, не все шахты возобновили свою работу. Сославшись на информацию от председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты Степная Василия Семканича, Волынец отметил, что горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП Львовуголь.

"Если сегодня предприятие получит средства, завтра с первой смены приступаем к работе", – заверил Семканич.

Ранее сообщалось, что горняки Львовщины получили 50 млн на зарплатные долги. Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разблокировать закупки угля с шахт Львовской области.

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Теги: шахты, Забастовки, Львовская область, зарплаты, долги, долг, шахтеры, шахта, горняки, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, забастовка, Михаил Волынец, Волынец
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