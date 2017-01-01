Шахты на Львовщине частично возобновили работу – Волынец

"По его сообщению первые средства в размере 30 млн грн поступили на счет ГП Львовуголь вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 млн грн, которые будут направлены на выплату заработной платы", – рассказал Волынец.

Читай также: В Украине упала добыча угля

По его словам, не все шахты возобновили свою работу. Сославшись на информацию от председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты Степная Василия Семканича, Волынец отметил, что горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП Львовуголь.