Шахты на Львовщине частично возобновили работу – Волынец
Шахты государственного предприятия Львовуголь, сотрудники которого объявили о забастовке, частично возобновили работу.
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Об этом сообщил во вторник, 18 июня, на своей странице в Facebook глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец со ссылкой на председателя первичной организации шахта Межиричанская Василия Лесняка.
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По его словам, не все шахты возобновили свою работу. Сославшись на информацию от председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты Степная Василия Семканича, Волынец отметил, что горняки приступят к работе, как только средства попадут на счет ГП Львовуголь.
"Если сегодня предприятие получит средства, завтра с первой смены приступаем к работе", – заверил Семканич.
Ранее сообщалось, что горняки Львовщины получили 50 млн на зарплатные долги. Премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение разблокировать закупки угля с шахт Львовской области.
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