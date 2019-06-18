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Стало известно, кто купил евробонды Украины

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Украинские государственные облигации купили более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира.
Украинские евробонды приобрели инвестфонды из 25 стран
Украинские евробонды приобрели инвестфонды из 25 стран
Getty Images

Более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели семилетние украинские государственные облигации, номинированные в евро. Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова. 

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"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы", - отметила министр.

Пока же Министерство финансов продолжит работать над сохранением макростабильности в стране, отметила она.

"Пока мы будем работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований", - резюмировала Маркарова.

Ранее сообщалось, что Минфин рассказал о первых за 15 лет еврооблигациях. В ходе размещения Украина получила заявки на приобретение семилетних еврооблигаций на 6 млрд евро.

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Теги: Украина, Минфин, евробонды, Евробонды Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.06.2019, 16:41
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гость
свои же дельцы через офшоры и купили, так и отмываются ворованные миллионы.
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