Самые дорогие "провальные" объекты инфраструктуры за 4 года: Инфографика

Самым дорогим "провальным" проектом за последние 4 года стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.

В конце мая в Киеве открыли новый пешеходно-велосипедный мост изогнутой формы из стекла и бетона, с двумя смотровыми площадками со стеклом под ногами. Мост торжественно открыли Виталий и Владимир Кличко, попрыгав на стекле.

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Стекло в двух фрагментах треснуло на следующий день. Правоохранители рассматривали версию, что кто-то стрелял по мосту. После смены стекла стали лопаться и другие стекла, а 13 июня мост закрыли для проведения технологических работ. В сетях шутят, что мост "устал" также как Шулявский.

Слово и дело выяснили, какие инфраструктурные объекты в Украине получили огромное финансирование и сразу после строительства стали проблемными.

Новый защитный саркофаг гад 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции стоимостью в 2,1 млрд евро построили еще во второй половине 2016 года. Однако, его до сих пор не ввели в эксплуатацию.

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Для того, чтобы объект начал работать, нужно установить еще некоторые технические системы: автоматизированные системы радиационного контроля температуры, пожарной безопасности, электропитания, водоотведения, установить защиту от ударов молний. Таким образом, строительство завершено почти три года назад, но объект не эксплуатируется.

После строительства трассы М16 Киев-Рени оказалось, что не были выдержаны все необходимые технологии. В Укравтодоре сообщили, что на многих участках дороги нет основы, она держится только на покрытии. В то же время стоимость строительства составляла 3,5 млрд грн.

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В ноябре 2016 года во Львове запустили трамвайную линию на жилой массив Сыхов. Проект стоил 27,3 млн евро, частично его финансировал Европейский банк реконструкции и развития. Планировалось, что объем перевозок составит 40 тысяч пассажиров в сутки. Но первый год все шло не так гладко, трамваев не хватало, а потому пассажиропоток был ниже в разы.

Самые дорогие проблемные объекты инфраструктуры в Украине, построенные за последние 4 года Слово и дело

Ранее сообщалось, что в суде будут рассматривать дело о растрате по проекту "Стена". Три должностных лица Госпогранслужбы получили обвинения.