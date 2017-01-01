Партию Бойко финансирует Медведчук и основатель федерации дзюдо – СМИ

Всего за первый квартал 2019 года партия Оппозиционная платформа получила от доноров 768,5 тыс грн.

В 2018 году Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко получила 1,2 млн грн от доноров. Вести разузнали, кто помогает финансово партии в этом году.

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В первом квартале партия получила 768,5 тыс грн, при том, что 701,6 тыс грн внес политик Виктор Медведчук. Оставшиеся средства внесли еще 5 человек.

Среди них:

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основатель федерации дзюдо в Виннице Донатас Пискун – 14 тыс грн;

вице-президент, руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский – 28,9 тыс грн;

директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич – 14 тыс грн;

бизнесмен Олег Мажуго – 10 тыс грн.

Ранее сообщалось, что около 214 депутатов подозреваются журналистами в коррупции. Движение ЧЕСНО располагает материалами о фигуратах антикоррупционных журналистских расследований.