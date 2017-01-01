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Партию Бойко финансирует Медведчук и основатель федерации дзюдо – СМИ

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Всего за первый квартал 2019 года партия Оппозиционная платформа получила от доноров 768,5 тыс грн.
Партию Юрия Бойко финансирует Виктор Медведчук
Партию Юрия Бойко финансирует Виктор Медведчук
facebook.com/OppositionPlatform

В 2018 году Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко получила 1,2 млн грн от доноров. Вести разузнали, кто помогает финансово партии в этом году. 

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В первом квартале партия получила 768,5 тыс грн, при том, что 701,6 тыс грн внес политик Виктор Медведчук. Оставшиеся средства внесли еще 5 человек.

Среди них: 

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  • основатель федерации дзюдо в Виннице Донатас Пискун – 14 тыс грн;
  • вице-президент, руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский – 28,9 тыс грн;
  • директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич – 14 тыс грн;
  • бизнесмен Олег Мажуго – 10 тыс грн.

Ранее сообщалось, что около 214 депутатов подозреваются журналистами в коррупции. Движение ЧЕСНО располагает материалами о фигуратах антикоррупционных журналистских расследований.

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Теги: Юрий Бойко, дело Бойко, вышки Бойко, партия Бойко, Оппозиционная платформа, За жизнь, Виктор Медведчук
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