Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США утвердили $250 млн военной помощи Украине

Комментариев: 0
Деньги Украина получит в текущем году. Финансовая помощь направлена на усиления национальной безопасности и обороны страны.
Конгресс США выделил военную помощь Украине
Конгресс США выделил военную помощь Украине
wikipedia.org

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны. Об этом во вторник, 18 июня, сообщило посольство Украины в США в Facebook. 

Читай также: ЕС выделит Украине 1 млн евро на зеленую энергетику

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т.ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года. 

Читай также: Германия выделит Украине 24 миллиона евро на энергопроекты

"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро. Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и соседние регионы.

Поделись:
Теги: США, Украина-США, Пентагон, конгресс, оборона, Финансовая помощь, военная помощь, Военная помощь США Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь