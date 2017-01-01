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Гривна отыгрыла падение: Курс валют на 19 июня

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Нацбанк укрепил гривну на четыре копейки, тем самым компенсировав падение двух предыдущих банковских дней.
В обменниках доллар можно купить по 26,50 грн/долл
В обменниках доллар можно купить по 26,50 грн/долл
bigmir.net

На 19 июня, среду, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2638,8427 гривны (-3,3518);

– 100 евро – 2952,0733 гривны (-24,3588).

Национальный банк Украины повысил курс гривны на четыре копейки – до 26,38 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевело на 24 копейки – до 29,52 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 7 копеек до 26,39 грн/доллар, курс в покупке - 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 29,54 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что Гройсман поделился способом увеличить минималку в 2 раза. Премьер-министр уверен, что рост минимальной зарплаты возможен благодаря росту экономики.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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