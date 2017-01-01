Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС выделил Украине 30 млн евро на налоговые и таможенные реформы

Комментариев: 0
Общий бюджет программы ЕС составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год.
ЕС выделил Украине средства на проведение реформ
ЕС выделил Украине средства на проведение реформ
flickr.com
Европейский Союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение налоговых и таможенных реформ, сообщает пресс-служба Министерства финансов во вторник, 18 июня. 

Читай также: США дала Украине 10 млн долларов на кибербезопасность – Голос Америки


 
"Компоненты программы по управлению государственными финансами вУкраине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR", – говорится в сообщении ведомства.
 
В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год. 

Читай также: ЕС назвали условие получения 500 млн евро Украиной


 
В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.
 
Ранее сообщалось, что США утвердили $250 млн военной помощи Украине. Деньги Украина получит в текущем году. Финансовая помощь направлена на усиления национальной безопасности и обороны страны.
Поделись:
Теги: ЕС, Таможня, налоговая, финансирование, Финансовая помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь