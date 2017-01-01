ЕС выделил Украине 30 млн евро на налоговые и таможенные реформы

Общий бюджет программы ЕС составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год.

Европейский Союз выделил Украине 29,5 млн евро на проведение налоговых и таможенных реформ, сообщает пресс-служба Министерства финансов во вторник, 18 июня. Читай также: США дала Украине 10 млн долларов на кибербезопасность – Голос Америки



"Компоненты программы по управлению государственными финансами вУкраине (EU4PFM), реализация которой начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также на развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR", – говорится в сообщении ведомства.



В министерстве уточнили, что общий бюджет программы составляет 55 млн евро, ее завершение запланировано на 2022 год. Читай также: ЕС назвали условие получения 500 млн евро Украиной



В рамках программы ЕС поможет Украине реализовать юридические и процедурные изменения в таможенной сфере, а также окажет помощь в создании Государственной налоговой службы.