Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлин на товары из Китая

США повысят пошлины на товары из КНР, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

Бюджет США за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будет ежегодно получать до $500 млрд. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп, сообщает Интерфакс в среду, 19 июня.

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"Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд", – заявил он своим сторонникам в штате Флорида, выступая на предвыборном митинге, и добавил, что США не намерены терять в торговле с Китаем "даже 10 центов".

При этом он назвал председателя КНР Си Цзиньпина "потрясающим президентом", однако отметил, что "будет сделка с Китаем – хорошо, не будет – тоже хорошо".

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По словам Трампа, американские компании уже покидают Китай в связи с невыгодными условиями для ведения бизнеса, а также заниженным курсом китайской национальной валюты – юаня.

Он добавил, что "не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии".

Ранее сообщалось, что ответные китайские пошлины на товары из США вступили в силу. Такие меры власти Китая предприняли в ответ на повышение США пошлин на китайскую продукцию.