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На Львовщине шахтерам выплатили зарплату за апрель

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Благодаря совместным усилиям местных властей и правительства была достигнута договоренность об отгрузке угля на Добротворскую ТЭС.
Львовским шахтерам выплатили почти половину долга
Львовским шахтерам выплатили почти половину долга
Getty Images

Шахтеры Львовской области получили зарплату за апрель. Об этом накануне сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации. 

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Отмечается, что благодаря совместным усилиям местных властей и правительства была достигнута договоренность об отгрузке угля на Добротворскую ТЭС на протяжении месяца.

"Как сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской ОГА, сегодня поступила первая отгрузка и ДТЭК осуществил авансовый платеж в сумме 95 млн гривен на счет ГП Львовуголь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства направили на выплату заработной платы шахтерам за апрель.

Ранее сообщалось, что шахты на Львовщине частично возобновили работу. Горняки шахты Степная приступят к работе, как только деньги на выплату зарплаты попадут на счет ГП Львовуголь.

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Теги: Львовская область, зарплаты, деньги, Угольная промышленность, шахтеры, горняки, зарплата, уголь, ДТЭК
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.06.2019, 11:18
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За апрель зарплату выплатили, и то не всем и не всю... Заканчивается июнь. Не, по безвизу в европы они отдыхать летом точно не поедут.
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