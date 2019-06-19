На Львовщине шахтерам выплатили зарплату за апрель
Шахтеры Львовской области получили зарплату за апрель. Об этом накануне сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
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Отмечается, что благодаря совместным усилиям местных властей и правительства была достигнута договоренность об отгрузке угля на Добротворскую ТЭС на протяжении месяца.
"Как сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской ОГА, сегодня поступила первая отгрузка и ДТЭК осуществил авансовый платеж в сумме 95 млн гривен на счет ГП Львовуголь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства направили на выплату заработной платы шахтерам за апрель.
Ранее сообщалось, что шахты на Львовщине частично возобновили работу. Горняки шахты Степная приступят к работе, как только деньги на выплату зарплаты попадут на счет ГП Львовуголь.
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