На Банковой заявили о ликвидации формулы Роттердам+

За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд гривен меньше, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам+, утверждает Андрей Герус.

Андрей Герус заявил, что тариф ТЭС за первую декаду июня на 29% ниже соответствующего тарифа согласно Роттердам+ facebook.com/andriy.gerus

Тепловая генерация Украина уже не зарабатывает на так называемой формуле Роттердам+. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в Facebook в среду, 19 июня.

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Он отметил, что по данным НКРЭКУ, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттердам+ в первом полугодии 2019-го должен был составить 2 грн/кВт-час. Но в последнюю декаду мая такой тариф упал на 24%, до 1,53 грн/кВт-час. За первую декаду июня тариф снизился – до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно Роттердам+.

"Сезонность не имеет существенного влияния на такие тарифы, но для полноты картинки можно сравнить такой тариф с соответствующими периодами 2018 года. В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды", – отметил Герус.

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Таким образом, по его подсчетам, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд гривен меньше, чем получили бы при фактическом тарифе Роттердам+, а их тарифная выручка за второй квартал 2019 года была бы на 3 млрд гривен больше.

"Фактическая ликвидация Роттердам+ состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большом публичном резонансе, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и т.д. Мы сделали ее вместе", – добавил представитель президента в Кабмине.

Кроме того, Герус сообщил, что президент Владимир Зеленский планирует подать законопроект в парламент, который заменит формулу Роттердам+ на Роттердам – "чтобы не было формального существования этой формулы".

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет отказался расследовать формулу Роттердам+. Энергоатом потребовал у комитета рассмотреть дело о злоупотреблении НКРЭКУ при принятии формы. АМКУ отказался.