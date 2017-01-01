Процесс ликвидации был начат еще в 2016 году. Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020 года.

НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 года facebook.com/PressaUkraine

НБУ ликвидирует банк Хрещатик. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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"Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №1503 от 13 июня 2019 продлена процедура вывода публичного акционерного общества "Коммерческий банк "Хрещатик" с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019", -говорится в сообщении.

Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020 года. "Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2019 года № 415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик", - указано в сообщении.

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Как известно, банк Хрещатик отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года. Второго июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Высший админсуд признал незаконной ликвидацию банка Хрещатик . Высший административный суд установил, что Нацбанк незаконно признал банк Хрещатик неплатежеспособным, что привело к его ликивдации.