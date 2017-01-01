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Людям, которых избил Беркут в 2010 году, выплатят 25,6 тыс евро

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Такое решение принял Европейский суд по правам человека.
Украинцы могут обращаться в европейские суды для восстановления справедливости
Украинцы могут обращаться в европейские суды для восстановления справедливости
facebook.com/nashkharkov

Европейский суд по правам человека принял решение 18 июня о том, что Украина обязана выплатить 4 протестовальщикам, которые еще в 2010 году митинговали против строительства дороги через парк Горького в Харькове, за то, что они были побиты Беркутом, передает Укринформ. 

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Так, Украина обязана выплатить по 6 тыс евро каждому за нематериальный ущерб, и еще 16,6 тыс евро каждому в качестве компенсации судебных задержек.

"Дело касается жалоб о нарушении прав людей, протестовавших против вырубки деревьев в общественном парке с целью строительства дороги. Суд определил, что власть не смогла провести надлежащее расследование относительно жалоб на плохое обращение с заявителями", — заявили в суде. 

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Отмечается, что речь идет о событиях мая-июня 2010 года, когда активисты выступили против вырубки деревьев в Центральном парке им. Горького в Харькове. Некоторых демонстрантов тогда избили, а около 30 задержало спецподразделение Беркут.

Ранее сообщалось, что Украину заставят заплатить наркоторговцу 4 тыс евро. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ущерб наркоторговцу.

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Теги: Европейский суд по правам человека, компенсация, нематериальный ущерб, активисты, побитые активисты, Беркут, протест, митинг, парк Горького, Харьков
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