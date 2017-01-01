Виталию Кличко, другим мерам и чиновникам увеличат оклады

Минсоцполитик предлагает также повысить размеры надбавок за ранги.

Зарплата мера Киева Виталия Кличко может вырасти на 15% до 17,76 тыс грн в месяц, если правительство на своем заседании 19 июня согласится с предложением министра социальной политики повысить зарплаты местным чиновникам, а также пересмотреть размеры служебных надбавок за ранг, передает UBR.

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Кабмин повысит зарплаты всем служащим в областях Украины от 8% до 15%. Например, начальники управлений в Киевсовете станут получать 9700 грн в месяц, что на 700 грн больше, чем сейчас.

Мерам городов, в которых население больше миллиона, зарплаты хотят повысить на 27% - до 15,54 тыс грн. А оклады рядовых служащих вырастут не так существенно. Например, специалисты 1-й категории в регионах будут получать по 4,6 тыс грн вместо нынешних 4,3 тыс грн.

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В Минсоцполитики предлагают пересмотреть размеры надбвок за служебные ранги, которые в последний раз меняли в 1999 году, где на тот момент самая скромная надбавка (за 15-й ранг) составляла 60% от минимальной зарплаты, то к настоящему времени – всего около 1%.

Согласно проекту постановления Кабмина, надбавка за наивысший ранг должна вырасти со 160 грн до 1 тыс грн. А за минимальный – с 45 грн до 200 грн.

Ранее сообщалось, что Рева за апрель заработал больше всех среди членов Кабмина. Владимир Гройсман каждый месяц получает стабильную зарплату в размере 37,5 тыс грн.