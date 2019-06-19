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Польша готова соединить свой газопровод с украинским

Комментариев: 3
Пропускная способность интерконнектора с пунктом в Германовицах составляет два миллиарда кубических метров.
Польша готова запустить газопровод, который расширит ее газовую систему с украинской
Польша готова запустить газопровод, который расширит ее газовую систему с украинской
depositphotos.com

Польша готова расширить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах. Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. 

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"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - заявил Наимский.

По его словам, пока "с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новые власти в Украине будут стремиться ускорить процесс".

При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Ранее сообщалось, что Укртрансгаз заявил об угрозе остановки ГТС. Компания Укртрансгаз задолжала более четырех миллиардов гривен, поэтому поставщики отказываются предоставлять газ.

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Теги: Украина, газ, Польша, ГТС, газопровод
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.06.2019, 18:28
Оценка:  0
гость
А-А-А-А-А-А-А!!!
ПУТЫЫЫЫЫН ВВИДИИИ ВАЙСКААААААА!
НАШИДЕДЫВАЕВАЛЕ!!!
гость  (аноним)  19.06.2019, 17:50
Оценка:  -2
гость
пока "с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах

ХА-ХА-ХА, кто им денег на газопровод даст! На закупку газа на зиму клянчат, а у газотранспортников 20 деньги на прокачку газа заканчиваются, то ли еще будет!
гость  (аноним)  19.06.2019, 17:45
Оценка:  -2
гость
Готовятся пшеки с Германии (с северных потоков) нележной газок прокачивать и продавать по цене СПГ свиноустья Но 2 лярда кубов это как мертвому припарка.Еще и украинцам придется трубу по своей территории за свои прокладывать, а грошей нема...Кстати на фотке поносный цвет лишний-триколор получится
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