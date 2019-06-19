Польша готова соединить свой газопровод с украинским

Пропускная способность интерконнектора с пунктом в Германовицах составляет два миллиарда кубических метров.

Польша готова запустить газопровод, который расширит ее газовую систему с украинской depositphotos.com

Польша готова расширить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах. Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - заявил Наимский.

По его словам, пока "с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новые власти в Украине будут стремиться ускорить процесс".

При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Ранее сообщалось, что Укртрансгаз заявил об угрозе остановки ГТС. Компания Укртрансгаз задолжала более четырех миллиардов гривен, поэтому поставщики отказываются предоставлять газ.