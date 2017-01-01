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На реконструкцию аэропорта в Днепре выделили 200 миллионов

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Средства планируется потратить на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Кабмин выделил деньги на реконструкцию взлетной полосы аэропорта Днепропетровск
Кабмин выделил деньги на реконструкцию взлетной полосы аэропорта Днепропетровск
facebook.com/pages/Днепропетровск-аэропорт

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 миллионов гривен на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства. 

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"Мы сегодня принимаем решение по представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна - о направлении 200 млн грн на начало проектных работ, и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказал он.

Ранее сообщалось самые дорогие "провальные" объекты инфраструктуры за 4 года. Самым дорогим из них стал новый защитный саркофаг ЧАЭС за 2,1 млрд евро.

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Теги: Днепр, аэропорт, реконструкция, Кабмин Украины
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