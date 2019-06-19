"Украинский бургер" подорожал на 17% за год

За год один бутерброд с салом и чесноком подорожал с 4,88 до 5,7 гривен. Больше в цене прибавил чеснок - 45%.

Больше всего из компонентов салбургера подорожал чеснок Алескей Дорошенко / Facebook

Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил в цене 17%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

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"Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 грн до 28,5 грн, или на 17%. Одна порция этого вкусного и полезного блюда выросла в цене с 4,88 грн до 5,7 грн", - написал он.

Относительно домашнего сала - за год продукт прибавил в цене 15%, пишет Дорошенко.

"В мае 2018 года двести грамм сала мы покупали в среднем в крупных торговых сетях за 20 грн, а в начале мая 2019 года уже за 23 грн. Подорожание за год составило 15%", - отметил эксперт.

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Чеснок (20 г) за год подорожал на 45%. В мае 2018 года 20 грамм чеснока стоили 1,1 грн, в мае 2019 года - 1,6 грн, информирует Дорошенко. Черный хлеб Украинский (200 грамм) за год прибавил в цене 18%.

"В 2018 году двести грамм стоили 3,3 грн, а в 2019 году - 3,9 грн", - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил скачок цен на продукты питания. Ускорение инфляции обусловлено стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.