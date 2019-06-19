Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Украинский бургер" подорожал на 17% за год

Комментариев: 3
За год один бутерброд с салом и чесноком подорожал с 4,88 до 5,7 гривен. Больше в цене прибавил чеснок - 45%.
Больше всего из компонентов салбургера подорожал чеснок
Больше всего из компонентов салбургера подорожал чеснок
Алескей Дорошенко / Facebook

Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил в цене 17%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. 

Читай также: Украинцев разводят в супермаркетах: Что делать, чтобы не потерять деньги

"Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 грн до 28,5 грн, или на 17%. Одна порция этого вкусного и полезного блюда выросла в цене с 4,88 грн до 5,7 грн", - написал он.

Относительно домашнего сала - за год продукт прибавил в цене 15%, пишет Дорошенко.

"В мае 2018 года двести грамм сала мы покупали в среднем в крупных торговых сетях за 20 грн, а в начале мая 2019 года уже за 23 грн. Подорожание за год составило 15%", - отметил эксперт. 

Читай также: Супермаркеты России выдадут людям кредиты для покупки продуктов

Чеснок (20 г) за год подорожал на 45%. В мае 2018 года 20 грамм чеснока стоили 1,1 грн, в мае 2019 года - 1,6 грн, информирует Дорошенко. Черный хлеб Украинский (200 грамм) за год прибавил в цене 18%.

"В 2018 году двести грамм стоили 3,3 грн, а в 2019 году - 3,9 грн", - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил скачок цен на продукты питания. Ускорение инфляции обусловлено стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Поделись:
Теги: цена, продукты, сало, хлеб, продукты питания, цены на продукты, рост цен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.06.2019, 18:15
Оценка:  0
гость
хохлорабы, свинорылые, для вас же придумали ИСКУССТВЕННОЕ сало !!!!

ЖРИТЕ ИССКУСТВЕННОЕ САЛО, СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ !!!!!
Дешевле будет , нищиброды бандеровские !!!!

ха ха ха
гость  (аноним)  19.06.2019, 18:02
Оценка:  0
гость
115 гривен кило сала? Это же 280 рубасов! Жесть...Акуеть, на (хи-хи) России копченое со специями столько стоит. Свежее за 170 на рынке, соленое 190-200. И зарплаты с пенсиями здесь поболее будут!
гость  (аноним)  19.06.2019, 17:53
Оценка:  -1
гость
А шо же вы хотите? Чеснок турецкий, сало польское...БУ-ГА-ГА
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь