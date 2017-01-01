Глава АП Зеленского защищал Луценко и имел бизнес с чиновником Ющенко

До своего назначения в АП Андрей Богдан работал с рядом топ-политиков, судьей и бизнесменов.

Новый глава Администрации Президента при Владимире Зеленском Андрей Богдан начинал свою карьеру в адвокатской компании Правис, которой владели нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

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Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus .

Далее Богдан перешел в новую фирму Игоря Пукшина – Пукшин и партнеры. Там глава АП стал бизнес-партнером Пукшина в юридической и аграрной сферах.

После Революции Достоинства Игорь Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии Гражданская позиция и получив там 14 место в списке. Андрей Богдан в тот же момент уже работал советником олигарха Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в Парламент по спискам БПП.

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Несмотря на выход из общего бизнеса, Богдан катается на автомобиле Тесла, принадлежащей компании Пукшина, а их офисы находятся на одном и том же этаже бизнес-центра на Ярославской, 56А в Киеве.

Руслан Кирилюк является еще одним бывшим бизнес-партнером Богдана. Он - бывший глава судебной администрации и сожитель судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой. Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации ПриватБанка в пользу олигарха Игоря Коломойского.

Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшин и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы Статус, совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь. Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело Привата имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.

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В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин, который также близок к Андрею Богдану.

В 2007-м Андрей Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам Нашей Украины-Народной Самообороны, но 93 место в списке партии оказалось непроходимым. Между тем, Богдан таки поработал в парламенте, но не депутатом, а помощником Андрея Портнова, тогда еще нардепа от Блока Юлии Тимошенко.

В 2008-м Андрей Богдан стал адвокатом нынешнего Генпрокурора, а тогда - Министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД.

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Также Генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом поддерживает и раньше они встречались в нерабочее время. Показательно, что Юрий Луценко не единственный близкий к Петру Порошенко топ-чиновник, который после победы Владимира Зеленского на выборах приехал на не анонсированную встречу с ним в офис Квартала 95 в Киеве, и до сих пор не подал в отставку, несмотря на бешеную критику.

При президентстве Виктора Януковича Андрей Богдан работал в Правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

Примерно за год до попадания в команду президента Владимира Зеленского Андрей Богдан успел поработать с Богданом Якимцем. Якимца называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницокого.

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С Якимцем журналистам пообщаться не удалось, несмотря на то, что такая просьба ему передал сам Холодницкий. Богдан раскрывать информацию о сотрудничестве также отказался, заявив, что Якимца обслуживали его юристы, но не он лично.

Ранее сообщалось, что Зеленский обговорит с олигархами финансирование Донбасса. Зеленский уверен, что Донбасс вернется к Украине.