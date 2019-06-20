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Гривна продолжает расти: Курс валют на 20 июня

Комментариев: 1
На межбанке курс доллара в продаже снизился на одну копейку до 26,38 грн/доллар, курс в покупке - 26,35 гривен за доллар.
В обменниках доллар в четверг утром, 20 июня, можно приобрести по 26,45 грн/долл
В обменниках доллар в четверг утром, 20 июня, можно приобрести по 26,45 грн/долл
bigmir.net

На 20 июня, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2633,4256 гривны (-5,4171);

– 100 евро – 2951,2801 гривны (-0,7932).

Национальный банк Украины повысил курс гривны на пять копеек – до 26,33 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел почти на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже 19 июня снизился на одну копейку до 26,38 грн/доллар, курс в покупке - 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на одну копейку до 29,55 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что сестра нардепа Левочкина стала владелицей 95% Закарпаттяоблэнерго. До этого компания Левочкиных владела 85% акций облэнерго.

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Теги: курс валют, курс гривны, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.06.2019, 10:28
Оценка:  -1
гость
Разница покупка-продажа 20 коп.... Что можно купить за 20 коп???? Просто интересно.
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