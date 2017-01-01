Торги на биржах США завершились ростом

Американский фондовый рынок в среду, 19 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа Getty Images

Читай также: Google инвестирует $1 млрд в строительство доступного жилья Индекс Dow Jones вырос на 0,15% – до 26504,27 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,30% – до 2926,44 пункта. NASDAQ прибавил 0,42% – до 7987,32 пункта. Ранее сообщалось, что Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлин на товары из Китая. США повысят пошлины на товары из КНР, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

КорреспонденТ.biz