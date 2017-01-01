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Торги на биржах США завершились ростом

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Американский фондовый рынок в среду, 19 июня, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,15% – до 26504,27 пункта.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,30% – до 2926,44 пункта.
 
NASDAQ прибавил 0,42% – до 7987,32 пункта.
 
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлин на товары из Китая. США повысят пошлины на товары из КНР, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся переговоры Трампа и Си Цзиньпина.
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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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