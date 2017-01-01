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Мексика утвердила новое торговое соглашение со США и Канадой

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Договор USMCA ратифицировало большинство представителей мексиканской Палаты сенаторов.
Мексика первой ратифицировала новое торговое соглашение USMCA
Мексика первой ратифицировала новое торговое соглашение USMCA
Getty Images
Мексика первой из трех стран ратифицировала новое торговое соглашение с Соединенными Штатами Америки и Канадой. В ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, 114 человек одобрили договор, получивший название USMCA.  

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Четыре сенатора проголосовали против.

Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить. Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.

Договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране, написала мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter. 

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Мексика "посылает миру отчетливое сообщение" благодаря ратификации документа, заявила сенатор Джина Крус от мексиканского штата Нижняя Калифорния. "Торговые войны не работают", - подчеркнула она.

Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады о свободной торговле было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года.
 
Президент США Дональд Трамп считал NAFTA, действующее с 1994 года, невыгодным для страны.
 
Ранее сообщалось, что по заявлению Трампа, американские компании уйдут из Мексики. Дональд Трамп считает, что власти Мексики могут разрешить пограничный кризис за один день.
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Теги: США, Канада, торговля, Мексика, соглашение
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