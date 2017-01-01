Мексика утвердила новое торговое соглашение со США и Канадой

Четыре сенатора проголосовали против.

Мексика первой из трех стран ратифицировала новое торговое соглашение с Соединенными Штатами Америки и Канадой. В ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, 114 человек одобрили договор, получивший название USMCA.

Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить. Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.

Договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране, написала мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter.

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Мексика "посылает миру отчетливое сообщение" благодаря ратификации документа, заявила сенатор Джина Крус от мексиканского штата Нижняя Калифорния. "Торговые войны не работают", - подчеркнула она.