Мексика утвердила новое торговое соглашение со США и Канадой
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Четыре сенатора проголосовали против.
Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить. Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.
Договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране, написала мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter.
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Мексика "посылает миру отчетливое сообщение" благодаря ратификации документа, заявила сенатор Джина Крус от мексиканского штата Нижняя Калифорния. "Торговые войны не работают", - подчеркнула она.
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