ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики. Об этом Українським Новинам сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов.
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ЕБРР организует синдицированный кредит Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.
Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта.
100% акций ПАО Укрэксимбанк находится в государственной собственности.
Ранее сообщалось, что G20 подписали договор о борьбе с пластиком и готовят обязательные правила. Каждый год в мировой океан попадает до 8 млн тонн пластика, а Большое тихоокеанское мусорное пятно на данный момент занимает площадь от 700 тыс до 1,5 млн кв м.
Полная версия правил
ДАЛ- это означает предоставил безвозмездно и безусловно!
А тут выделил кредит под неизвестные % с условием софинансирования замены дешевой и бездефицитной энергетики на дорогую и жесткую экономию!