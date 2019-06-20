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ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику

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Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.
Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта
Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта
Getty Images

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики. Об этом Українським Новинам сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов. 

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ЕБРР организует синдицированный кредит Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.

Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта.

100% акций ПАО Укрэксимбанк находится в государственной собственности.

Ранее сообщалось, что G20 подписали договор о борьбе с пластиком и готовят обязательные правила. Каждый год в мировой океан попадает до 8 млн тонн пластика, а Большое тихоокеанское мусорное пятно на данный момент занимает площадь от 700 тыс до 1,5 млн кв м.

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Теги: Украина, деньги, ЕБРР, транш, возобновляемая энергетика
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.06.2019, 11:34
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гость
Хватит уже заголовками народ обнадеживать!
ДАЛ- это означает предоставил безвозмездно и безусловно!
А тут выделил кредит под неизвестные % с условием софинансирования замены дешевой и бездефицитной энергетики на дорогую и жесткую экономию!
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