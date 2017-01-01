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Госбюджет недополучил 50 млрд грн - Счетная палата

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Деньги должны были поступить от прибыли, государственных займов и денег от приватизации государственного имущества.
Госбюджет недополучил 50 миллиардов гривен
Госбюджет недополучил 50 миллиардов гривен
НБУ

За период с января по май 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета недовыполнен на 50,2 миллиарда гривен. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня. 

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"В результате недопоступления доходов, государственных займов и средств от приватизации государственного имущества, план поступлений общего фонда госбюджета в январе-мае недовыполнен на 50,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Он отметил, что среди причин невыполнения плана доходов можно назвать колебание курса гривны и завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий . 

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Пацкан также обратил внимание, что значительное невыполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества уже стало привычным.

"В первом квартале оно составило 5,9 млрд грн, или 97%. Это увеличивает риски непоступления этих средств в утвержденных на 2019 объемах. Провал большой приватизации не может быть компенсирован успехами малой, о которых мы слышим отовсюду", - отметил Пацкан.

Ранее сообщалось, что НБУ возобновил покупку валюты на межбанке. За неделю НБУ приобрел более 100 миллионов долларов. При этом регулятор впервые за три месяца продавал валюту.

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Теги: Украина, бюджет, деньги, Госбюджет
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