На Закарпатье построят две солнечные электростанции

Станции начнут работу уже в апреле 2020 года, а на реализацию проекта планируют потратить 24 миллиона долларов.

На Закарпатье откроют две СЭС Getty Images

Корейская компания GS Engineering & Construction Co. (GS E &C) построит в Закарпатской области две солнечные электростанции общей мощностью 24 МВт. Об этом сообщает информагентство YohnAP в четверг, 20 июня.

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Чтобы реализовать проект, компания инвестирует 24 миллиона долларов, а запуск СЭС запланирован на апрель 2020 года.

Компания также утверждает, что станции будут эксплуатироваться в течение 20 лет после постройки.

Ранее сообщалось, что ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику. Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.