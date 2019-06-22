Тест: Угадай стоимость украинских мега-проектов

Вскоре Украина реализует несколько масштабных проектов в различных сферах экономики.

Сколько придется потратить денег на новые масштабные проекты Украины depositphotos.com

Читай также: На Закарпатье построят две солнечные электростанции

Наша страна имеет богатую историю и уже неоднократно принимала участие в реализации мега-проектов мирового масштаба. Современность предъявляет новые вызовы. Проектов хватает, осталось найти средства на их реализацию.

Попробуйте отгадать стоимость актуальных украинских мега-проектов в тесте от Bigmir)Net.

Ранее сообщалось, что ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику. Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.