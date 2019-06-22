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Тест: Угадай стоимость украинских мега-проектов

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Вскоре Украина реализует несколько масштабных проектов в различных сферах экономики.
Сколько придется потратить денег на новые масштабные проекты Украины
Сколько придется потратить денег на новые масштабные проекты Украины
depositphotos.com

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Наша страна имеет богатую историю и уже неоднократно принимала участие в реализации мега-проектов мирового масштаба. Современность предъявляет новые вызовы. Проектов хватает, осталось найти средства на их реализацию.

Попробуйте отгадать стоимость актуальных украинских мега-проектов в тесте от Bigmir)Net.

 

Ранее сообщалось, что ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику. Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.

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Теги: тест, тестирование, тесты бигмир, вечер субботы, энергопроекты Украины, проекты Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Olshankin    22.06.2019, 12:28
Оценка:  0
Olshankin
Коболев жаловался на нехватку миллионов на закупку газа, а тут фантазии на миллиарды.
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