Тест: Угадай стоимость украинских мега-проектов
Вскоре Украина реализует несколько масштабных проектов в различных сферах экономики.
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Наша страна имеет богатую историю и уже неоднократно принимала участие в реализации мега-проектов мирового масштаба. Современность предъявляет новые вызовы. Проектов хватает, осталось найти средства на их реализацию.
Попробуйте отгадать стоимость актуальных украинских мега-проектов в тесте от Bigmir)Net.
Ранее сообщалось, что ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику. Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.
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