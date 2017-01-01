Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США
Мировые цены на нефть эталонных марок растут из-за снижения запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 17 июня.
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Так, по состоянию на 15:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,73 (2,80%) – до $63,55 за баррель.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,66 в пользу Brent.
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Рост котировок произошел после того, как Министерство энергетики США сообщило в своем еженедельном отчете о падении коммерческих запасов сырья на 3,11 млн баррелей. В свою очередь аналитики ожидали снижения на 1,08 млн баррелей после роста на 2,21 млн неделей ранее.
Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на опасениях за мировой спрос. Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$60,91 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $51,79.
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