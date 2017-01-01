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Нефть подорожала на фоне снижения запасов в США

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Нефть марки Brent в Лондоне подорожала до $63,55 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $55,89.
"Черное золото" дорожает на новостях из США
"Черное золото" дорожает на новостях из США
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок растут из-за снижения запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 17 июня. 

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Так, по состоянию на 15:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,73 (2,80%) – до $63,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,92 (3,56%) – до $55,89 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,66 в пользу Brent. 

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Рост котировок произошел после того, как Министерство энергетики США сообщило в своем еженедельном отчете о падении коммерческих запасов сырья на 3,11 млн баррелей. В свою очередь аналитики ожидали снижения на 1,08 млн баррелей после роста на 2,21 млн неделей ранее.

Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на опасениях за мировой спрос. Нефть марки Brent в Лондоне подешевела до$60,91 за баррель, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне $51,79.

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Теги: нефть, США, запасы, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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