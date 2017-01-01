Тарифы на отопление это "большой обман миллионов украинцев" - глава Минюст

Павел Петренко считает, что люди не должны платить по 2-3 тыс грн за отопление.

На заседании правительства глава Министерства юстиции Павел Петренко заявил о том, что минюст готов разработать несколько решений, которые позволят установить справедливые и экономически обоснованные тарифы на тепло, и к этой работе должны присоединиться руководители всех министерств, передает UBR.

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Он уточнил, что на приемах и встречах в областях чиновники регулярно поднимают вопрос о тарифах.

"Украинцы приходят к нашим юристам системы бесплатной правовой помощи и спрашивают, почему они должны платить за воздух. Люди, которые живут зимой в холодных квартирах, должны платить за покрытие расходов на доставку тепла и прогрев воздуха.

Министерство юстиции идет в суды и месяцами судится, чтобы доказать местным поставщикам, что они занимаются накручиванием оплаты и заставляют граждан платить за то, что они не потребляли", — заявил Петренко.

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По его словам, закон "О ценах и ценообразовании" и Конституция предусматривают защиту прав потребителя и поэтому украинцы имеют право платить только за то, что они приобрели или потребили.

"Экономически обоснованный тариф, определенный независимым регулятором, составляет 1300 грн за 1 гигакалорию. Люди не должны платить по две и более тысячи гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев. Мы шли к этому решению полгода.

Сейчас Министерство юстиции готово подготовить и внести на рассмотрение соответствующее решение правительства в рамках выполнения наших обязанностей по защите прав потребителей коммунальных услуг", — сказал глава Минюста.

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Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение привести тарифную политику к экономически обоснованной.

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