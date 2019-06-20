На переезд АП Зеленского в бывший музей Ленина деньги дадут в ЕС

Реформа АП Зеленского будет состоять их технической и "ментальной" составляющих.

Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади в Киеве Скриншот из видео

На Youtube-канале Владимира Зеленского 20 июня 2019 года опубликовали ролик, снятый во время совещания в АП, в котором команда Зеленского анонсировала проведение масштабной реформы Администрации. Так, структура не только переедет в другое здание, но и сменит название, а также идеологическую нагрузку.

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Сама реформа будет состоять из технической и “ментальной“ составляющих. Техническая реформа предусматривает только переезд в здание Украинского дома (бывший музей Ленина) на Европейской площади.

А вот “ментальная“ изменит функциональную нагрузку сотрудников АП. Так, заместитель главы АП Руслан Рябошапка предложил отобрать у них функцию контроля над органами власти (он назвал это “параллельным Кабмином“) и ограничить круг их обязанностей анализом ситуации и формированием предложений президенту: что нужно изменить, чтобы стало лучше.

На проведение реформы потребуется немало денег, так как в Украинском доме хотят установить солнечные панели, тепловые насосы, утеплить здание, а также провести энергомодернизацию, чтобы сделать здание более “зеленым“.

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“Нужно понимать, чтобы здание Украинского дома сделать полностью современным, то есть переоборудовать его, как озвучено, потребуется комплексная реконструкция. Которая может обойтись в сумму не менее 60-70% рыночной цены здания.

А по затратам времени проект будет сопоставим со строительством совершенно нового здания“, – спрогнозировала сооснователь и управляющий партнер “Украинского клуба недвижимости“ (URE Club), Ольга Соловей.

Также хотят увеличить зарплаты работникам Администрации, на что глава АП Андрей Богдан пообещал не брать деньги из госбюджета. Он сослался на уже готовую некую концепцию, которая предусматривает увеличить зарплаты за счет поддержки европейских государств и их грантов.

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Отмечается, что в бюджете 2019 года на нужды Администрации президента Кабмин совокупно выделил 947 млн грн. Примерно треть из них (325 млн грн) предусмотрены на оплату труда. А вот по статье “затраты на развитие“ потратить в АП за год могут всего-то 1,4 млн грн. Этого совершенно не хватит на ремонт и переезд.

“У нас есть МDА — это мультидонорский счет, который организован странами-акционерами ЕБРР. В рамках этого счета поддерживается целый ряд начинаний в Украине, связанных с реформами в ключевых министерствах. Это финансы, экономика, инфраструктура. Из этого фонда также поддерживается деятельность бизнес-омбудсмена.

Ожидается, что эта работа будет продолжаться. Будет ли формальный запрос Администрации Президента на финансирование с этого счета нового проекта — посмотрим. Вопрос потребует рассмотрения после получения официальной просьбы“, — подчеркнул старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.

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Другие источники в ЕБРР допустили, что проект нашей АП может быть рассмотрен в ходе визита руководства Европейского банка в Украину в начале сентября 2019 года.

У Зеленского рассказали, что “ментальная“ реформа должна вдохновить другие ведомства на открытый формат и общественный коворкинг, где украинцы смогут проводить встречи с чиновниками, презентовать проекты и т. д.

Ранее сообщалось, за сколько можно сдать в аренду Администрацию президента на Банковой. ЗЕ-команда утверждает, что они покинут здание Администрации президента уже до конца 2019 года.