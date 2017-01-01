Украинские банки только за 2019 год потратили 243 млн грн на рекламу

Государственные банки получили дополнительные 104% финансирования.

Только с начала 2019 года и по апрель украинские банки на рекламу и маркетинг потратили 243 млн грн, что на 66% больше, чем соответствующий период в прошлом году, передает Psm7.

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Больше всего тратили на продвижение своих услуг выделили государственные финучреждения (+104%) и банки с украинским капиталом (+72%). При этом меньше всего денег на эти цели потратили банки с иностранным капиталом (+50%).

Больше всего на рекламу потратил ПУМБ – 41,389 млн грн, что на 10,44 млн грн больше аналогичного периода прошлого года. Пятеркой самых затратных банков стали Альфа-Банк (33,58 млн грн), Универсал Банк (21,106 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (14,369 млн грн) и Ощадбанк (13,579 млн грн).

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Некоторые банки сократили свои расходы на продвижение бренда, среди них — Креди Агриколь Банк, Укрсиббанк и Укрсоцбанк.

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Ранее сообщалось, как банки соревновались между собой в SMM. SMM-специалисты украинских банков сразились “на котах“ в социальных сетях.