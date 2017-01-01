Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские банки только за 2019 год потратили 243 млн грн на рекламу

Комментариев: 0
Государственные банки получили дополнительные 104% финансирования.
Реклама: украинский Platinum bank троллит российский Альфа банк
Реклама: украинский Platinum bank троллит российский Альфа банк
facebook.com/NaruznaaReklama

Только с начала 2019 года и по апрель украинские банки на рекламу и маркетинг потратили 243 млн грн, что на 66% больше, чем соответствующий период в прошлом году, передает Psm7. 

Читай также: Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

Больше всего тратили на продвижение своих услуг выделили государственные финучреждения (+104%) и банки с украинским капиталом (+72%). При этом меньше всего денег на эти цели потратили банки с иностранным капиталом (+50%).

Больше всего на рекламу потратил ПУМБ – 41,389 млн грн, что на 10,44 млн грн больше аналогичного периода прошлого года. Пятеркой самых затратных банков стали Альфа-Банк (33,58 млн грн), Универсал Банк (21,106 млн грн), Райффайзен Банк Аваль (14,369 млн грн) и Ощадбанк (13,579 млн грн). 

Читай также: За рекламную кампанию на ТВ партии заплатят до 3 тыс грн за секунду

Некоторые банки сократили свои расходы на продвижение бренда, среди них — Креди Агриколь Банк, Укрсиббанк и Укрсоцбанк.

Смотри также, как правильно выбрать депозит в банке

Ранее сообщалось, как банки соревновались между собой в SMM. SMM-специалисты украинских банков сразились “на котах“ в социальных сетях.

Поделись:
Теги: банки украины, банковская сфера в украине, реклама, стоимость рекламы, реклама банков, реклама в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь