Чиновник из Гослесагентства оборудовал элитный курорт в госботзаказнике

За три года временного исполнения обязанностей заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондар обеспечил себя, свою семью и друзей.

Владимир Бондар является временно исполняющим обязанности заместителя председателя Гослесагентства уже как три года, передает 24 Канал.

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Владимир Бондар в свое время был советником президента Ющенко, а также председателем Волынской ОГА. У него есть награда “Политик года – 2015 Волынь“.

На данный момент Владимир является не только и.о. заместителя председателя, но и областным депутатом на Волыни, возглавляя центр БПП. А недавно у чиновника появились даже амбиции на должность министра.

Аналитик экоорганизации Петр Тестов уже три года следит за работой главы лесной отрасли. По его мнению, результаты такой деятельности – не очень хорошие.

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“За время руководства Гослесагентства Бондаря, происходит только хуже относительно лесной отрасли, никаких подвижек во внедрении европейских стандартов нет. Зато, лесная отрасль становится нацеленной на заготовку сейчас и быстрее“, – пояснил аналитик ОО “Экология-право-человек Петр Тестов.

Активисты и журналисты постоянно отслеживают незаконные рубки, а буквально полгода назад съемочная группа ЦРУ на Харьковщине прямо на горячем поймала “черных“ лесорубов.

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“На Волыни же ситуация настолько катастрофическая, что просто происходит полный правовой беспорядок и проводятся рубки природно-заповедного фонда, где они запрещены законодательством“, – отметил аналитик ОО “Экология-право-человек“.

Все фиксированные уголовные дела доходят до этапа подозрений директору лесхоза и на этом точка.

Возле Луцка в 20 минутах находится ботанический заказник Воротнев, территория которого принадлежит природно-заповедному фонду. Поэтому любые рубки деревьев, охота, строительство и другие виды хозяйственной деятельности там запрещены законом. Об этом сразу же при входе в заповедник красноречиво предупреждает и информационный стенд.

Табличка на входе в охотничье хозяйство в заказнике 24 Канал

20 метров от будки охраны – свежие срубы. А чем дальше в лес – тем больше открытий. Среди заказника есть вольер с маленькими оленями и табличка “охотничье хозяйство“. То есть, посреди заказника выращивают животных для охоты, которая предназначена исключительно для избранных.

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“Теперь по согласованию Бондаря и Кватирка, у нас вырастают такие охотничьи угодья с вольерами, на территории заказника, что напрямую запрещено законом“, – сказал депутат Луцкого городского совета Павел Данильчук.

Среди заказника построили еще Лесоводческой молодежный центр. Домик над водой из сруба с сауной внутри, деревянные шезлонги и уличные обогреватели.

Лесоводческий молодежный центр https://24tv.ua/ru/cru_tag5081 24 Канал

“После одной сессии Волынского областного совета здесь вечером, в нерабочее время, используя государственные здания проводилась VIP-пьянка, где был ряд чиновников и из Киева, и из Луцка. Из Луцка я лично видел здесь начальника облуправления лесоохотничьего хозяйства господина Кватирка. Также по неподтвержденной информации был господин Бондарь“, – вспомнил Данильчук.

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Заказник находится под опекой Александра Кватирка, товарища и соратника Владимира Бондаря. Перед встречей с журналистами Кватирка уехал в незапланированную командировку и не сказал подчиненным, куда уехал и когда вернется.

Выгораживать начальника вышел только его заместитель с пресс-секретаршей. По их версии, журналисты немало “напутали“.

“В Воротневе, если относительно этого случая мы выясним, я думаю, что там рубки никакие не проводились, если они проводились, то только с целью ухода за лесом и если есть такие факты, мы их выясним“, – сказал заместитель начальника Волынского управления лесного хозяйства Александр Рыбчинский.

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Относительно охотничьего хозяйства, то чиновник не мог найти объяснения. Ситуацию начала спасать пресс-секретарь.

“Это не в заказнике, а на территории, граничащей с заказником и этот лес является эксплуатационным. Есть вольер, это не охотничье угодье“, – пояснила пресс-секретарь Волынского управления лесного хозяйства Светлана Думская.

Смотри полное видео расследования ниже

Ранее сообщалось, как продают охотничьи угодья: чиновники задержаны за взятку в $500 тыс. Вымогательством занимались несколько чиновников и полицейский.