В Украине начали уборку ранних зерновых

Уборочная кампания началась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В шести областях Украины начата уборочная кампания ранних зерновых культур, уже намолочено 440 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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“По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В целом намолочено 404 тысяч тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га. (1%) при урожайности 30,3 ц/га”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что озимой пшеницы собрано 49 тысяч тонн с площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га; ячменя - 341 тысяч тонн, со 109 тысяч га при урожайности 31,3 ц/га; гороха - 14 тысяч тонн с 7 тысяч га при урожайности 18,2 ц/га.

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Также началась уборка озимого рапса, которого уже намолотили 6 тысяч тонн на площади 4 тысяч га при урожайности 15,3 ц/га.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики ожидает рекордный урожай зерновых. По оптимистичному сценарию министерства, урожай вырастет на 1%, по пессимистичному - упадет на 4%.