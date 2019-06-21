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В Украине начали уборку ранних зерновых

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Уборочная кампания началась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
В Украине началась жатва
В Украине началась жатва
Getty Images

В шести областях Украины начата уборочная кампания ранних зерновых культур, уже намолочено 440 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

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“По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В целом намолочено 404 тысяч тонн зерна нового урожая на площади 133 тысяч га. (1%) при урожайности 30,3 ц/га”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что озимой пшеницы собрано 49 тысяч тонн с площади 17 тысяч га при урожайности 29,1 ц/га; ячменя - 341 тысяч тонн, со 109 тысяч га при урожайности 31,3 ц/га; гороха - 14 тысяч тонн с 7 тысяч га при урожайности 18,2 ц/га. 

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Также началась уборка озимого рапса, которого уже намолотили 6 тысяч тонн на площади 4 тысяч га при урожайности 15,3 ц/га.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики ожидает рекордный урожай зерновых. По оптимистичному сценарию министерства, урожай вырастет на 1%, по пессимистичному - упадет на 4%.

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Теги: Украина, уборка, зерновые культуры, Минагропрод
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.06.2019, 11:19
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гость
Ну что, пора замутить что-то в керченском проливе дабы воспрепятствовать вывозу украинского зерна в Европу! А то опять сами останемся с хлебом из фуражного зерна. Может опять пару бронекатеров из Марика на прорыв отправить дабы освободить пидводчовен "Запорижжя", а то загарбники хотят его порезать
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