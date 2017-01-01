Нацбанк немного опустил гривну: Курс валют на 21 июня
На 21 июня, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2637,5876 гривны (+4,1620);
– 100 евро – 2982,3203 гривны (+31,0402).
Национальный банк Украины понизил курс гривны белее чем на четыре копейки – до 26,37 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 31 копейку.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,34 грн/долл, курс в покупке упал также на четыре копейки – 26,31 грн/долл.
Ранее сообщалось, что на переезд АП Зеленского в бывший музей Ленина деньги дадут в ЕС. Реформа АП Зеленского будет состоять их технической и "ментальной" составляющих.
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