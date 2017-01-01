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Нацбанк немного опустил гривну: Курс валют на 21 июня

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Курс доллара на межбанке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,34 грн/долл, курс в покупке упал также на четыре копейки – 26,31 грн/долл.
Утром, 21 июня, доллар можно купить в обменниках по 26,4 грн/долл
Утром, 21 июня, доллар можно купить в обменниках по 26,4 грн/долл
bigmir.net

На 21 июня, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2637,5876 гривны (+4,1620);

– 100 евро – 2982,3203 гривны (+31,0402).

Национальный банк Украины понизил курс гривны белее чем на четыре копейки – до 26,37 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подорожал на 31 копейку.

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,34 грн/долл, курс в покупке упал также на четыре копейки – 26,31 грн/долл.

Ранее сообщалось, что на переезд АП Зеленского в бывший музей Ленина деньги дадут в ЕС. Реформа АП Зеленского будет состоять их технической и "ментальной" составляющих.

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