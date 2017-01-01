Турция направила второе буровое судно к берегам Кипра

Греческая община Кипра не вправе принимать решения по вопросам, касающимся интересов всех жителей острова, считают в Турции.

Буровое судно Yavuz может вести работы на глубине до 3300 метров Анадолу

Турция направила к берегам Кипра в Средиземное море второе буровое судно Yavuz. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза в четверг, 20 июня.

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По его словам, это буровое судно будет вести работы на глубине до 3300 метров на участке Karpaz-1 в акватории порта Магоса на севере Кипра. Будут задействованы до 180 человек.

Греческая община Кипра не вправе принимать решения по вопросам, касающимся интересов всех жителей острова, – подчеркнул Донмез.

Отмечается, что первое буровое судно Турции Fatih с конца 2018 года проводит работы в восточной части Средиземного моря.

Накануне стало известно, что ЕС рассмотрит санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море. Кипр считает воды, где Турция ведет бурение, своей исключительной экономической зоной, а Турция ведет разработку месторождений.

Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра, составляет 30-40 млрд долларов. Месторождение Glaucus-1 в кипрском Блоке 10 имеет залежи примерно 5-8 трлн кубических футов газа. Это третье крупнейшее в мире месторождение газа, открытое за последние два года.