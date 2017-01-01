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Биржи США закрылись ростом индексов

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Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 20 июня, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

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Индекс Dow Jones вырос на 0,94% – до 26753,17 пункта.
 
Индекс S&P 500 увеличился на 0,95% – до 2954,18 пункта.
 
Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,8% – до 8051,34 пункта.
 
Ранее сообщалось, что Федрезерв США сохранил базовую процентную ставку. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 2,25-2,5% годовых. Последнее повышение было в декабре 2018 года.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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