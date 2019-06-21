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Банк из РФ подал иск к Украине в Стокгольм

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Нарушены положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, считают в ВЭБ.
В ВЭБ считают, что их инвестиции в Промивестбанк были обесценены властями Украины
В ВЭБ считают, что их инвестиции в Промивестбанк были обесценены властями Украины
facebook.com/professorial.talk

Российский государственный инвестиционный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учреждения в пятницу, 21 июня. 

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В ВЭБ считают, что Украина нарушила положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов. 

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Утверждается, что ранее ВЭБ направил Украине письменное уведомление об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию причиненных убытков. Однако украинская сторона не проявила желания добровольно разрешить противоречия и продолжает игнорировать принятые на себя обязательства.

ВЭБ приобрел украинский Проминвестбанк в 2008 году. В российском банке оценивают инвестиции в развитие украинского финучреждения в $2,7 млрд и отмечают, что "они были обесценены в результате дискриминационного правового регулирования со стороны украинских властей".

Ранее сообщалось, что российский банк отсудил фабрику АВК в Донецке. Сбербанк отсудил Кондитерскую фабрику АВК в неподконтрольном Донецке за долги в 56 млн долларов.

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Теги: Россия, Украина, банки, суд, Проминвестбанк, арбитраж, Внешэкономбанк, Стокгольмский арбитраж, российские банки
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